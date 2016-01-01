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العراق: عشرات القتلى في تفجير انتحاري استهدف زوارا شيعة في جنوب شرق بغداد

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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العراق: عشرات القتلى في تفجير انتحاري استهدف زوارا شيعة في جنوب شرق بغداد

 

انفجرت شاحنة مفخخة الخميس داخل محطة للوقود قرب مدينة الحلة العراقية (120 كلم جنوب شرق بغداد)، حيث كانت تتواجد حافلات تنقل زوارا شيعة عائدين من إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين، بحسب ما قال مسؤول أمني، مضيفا أن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا أغلبهم زوار إيرانيون.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل فلاح الراضي إن "هناك على الأقل 70 قتيلا، أقل من عشرة منهم هم عراقيون، والباقون إيرانيون".

وكانت مصادر من الشرطة ومصادر طبية قالت سابقا إن انتحاريا فجر سيارته الملغومة بمحطة للوقود، مما أسفر عن مقتل 12 مدنيا على الأقل وإصابة عشرة آخرين.

وقال ضابط برتبة مقدم: "سبع باصات على الأقل كانت داخل المحطة لحظة وقوع الانفجار".

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن التفجير. وقد اعتاد التنظيم المتطرف على تنفيذ عمليات من هذا النوع خارج مناطق سيطرته لتخفيف الضغط على الموصل آخر معاقله الكبرى في العراق.

 

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