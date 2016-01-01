السلطة الفلسطينية ستساعد إسرائيل في إخماد الحرائق !

أعلنت السلطة الفلسطينية مساء الخميس انها ستساعد اسرائيل لاخماد الحرائق الضخمة المندلعة في الدولة العبرية، عبر ارسال طواقم دفاع مدني وسيارات اطفاء.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء يوسف نصار، في بيان مقتضب نشر عبر وكالة ( وفا) الرسمية "أن دولة فلسطين ستقدم المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة في عدة مناطق في إسرائيل".

واضاف نصار "أن المساعدة الفلسطينية ستكون من خلال إيفاد طواقم وإطفائيات، حيث ستنضم إلى الطواقم الدولية العاملة في هذا المجال".

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني "لديها الأهلية والقدرة على تقديم مساعدة فاعلة لما تمتلكه من تدريب ومركبات ومعدات".

وأكد" ان ذلك يأتي ضمن الرسالة الإنسانية التي يحملها جهاز الدفاع المدني، وأنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المساعدة لدول مختلفة، مثلما حصل مع زلزال هاييتي عام 2010، وحريق الكرمل عام 2011".

وسبق ان تعاونت السلطة الفلسطينية واسرائيل في مواجهة قضايا انسانية، مثل محاربة انتشار انفلونزا الطيور.

وكان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان قال في وقت سابق "وصلنا عرض للمساعدة من السلطة الفلسطينية، وسوف ندرسه، نحن نحتاح حاليا لطائرات وامامنا بضعة ايام لاطفاء الحرائق".

واعلنت بلدية حيفا الخميس اجلاء عشرات الاف الاشخاص من بيوتهم في المدينة، بعد ان وصلت حرائق الاحراج المجاورة الى اطراف المدينة.

وقال رئيس بلدية حيفا يونا ياهف في تصريح صحافي "كان علينا إجلاء نحو ستين الف شخص من منازلهم واماكن عملهم (...) وهذا امر غير مسبوق فيما يتعلق بحيفا".