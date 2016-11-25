الرئيسية | دولية | صادم : " رئيس البوليساريو كان يرغم أسرى مغاربة على شرب بولهم "

صادم : " رئيس البوليساريو كان يرغم أسرى مغاربة على شرب بولهم "

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 36 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
صادم : " رئيس البوليساريو كان يرغم أسرى مغاربة على شرب بولهم "

 

نورالدين ثلاج - أخبارنا المغربية

قرر القضاء الإسباني اعتقال رئيس البوليساريو بعدما وجهت له اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قام بها في حق الأسرى المغاربة الذين اعتقلوا في معتقلات الرابوني بتندوف على الأراضي الجزائرية.

ويضم صك الاتهام حرمان الأسرى من الماء والأكل والتعذيب لسنوات، إضافة إلى الأعمال الشاقة، وفق روايات ضحايا إبراهيم غالي للقضاء الإسباني في مناسبات عديدة، حيث يمتد التعذيب إلى ساعات متأخرة من الليل، و إرغامهم على تشييد بنايات بفؤوس ومعاول لا تصلح للاستعمال وعلى أرض صلبة يصعب تكسيرها، وتنتهي الضرب بالسياط أو المطارق أو القضبان الحديدية.

ففي الفترة التي كان فيها إبراهيم غالي الرئيس الحالي للبوليساريو مسؤولا بارزا في مخيمات تندوف، تنوعت و تعددت أشكال التعذيب من مخيمات تندوف إلى مراكز الاستنطاق التابعة للمخابرات الجزائرية، حيث قضى المعتقلون عشرة أيام في ضيافة استخبارات الجزائر، بدون أكل ولا ماء، لإرغامهم على تقديم معلومات عن الأسلحة التي يستعملها الجيش المغربي، وجنسيتها، وعدد الجنود المغاربة، وعدد الثكنات وأسماء القيادات من الضباط، إضافة إلى التعذيب تحت أشعة الشمس الحارقة في عز الصيف وبدون ماء …

كما خصصت حفر مساكن للأسرى و معاملتهم مثل الحيوانات، ما تسبب في سقوط العشرات منهم، حينما غمرتها المياه في إحدى المناسبات بسبب التهاطل الكثيف للأمطار، ما يؤدي إلى تكاثر الأمراض والعفن، ما يعني سقوط ضحايا، مما دفع بعضهم إلى التفكير في الهروب من هذا الجحيم، قليل جدا من تمكن، أما الذين حاولوا وفشلوا فقد عاشوا الويلات، لدرجة أنهم اضطروا لشرب بولهم بعدما حرموا من بعض ماء.

 

مجموع المشاهدات: 6879 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | متتبع
مجرم صنعه مجرمون
اسأل الله ان يجعل ما بقي من حياة هذا المجرم عذابا اليما وان يعطل.اعضاءه عضوا عضوا ويبقيه عبرة امدا طويلا تتناوب على جسده صنوف العلل والامراض التي لا ينفع معها دواء حتى يطلب التعجيل بمماته كما اساله تعالى ان يجعل نهايته موتة عسيرة تنتهي به الى جيفة تعافها ذئاب وثعالب الفلا وتترفع حتى عن النظر اليها صقور الفيافي والقفار ان الله يمهل ولا يهمل وهو على كل شيئ قدير وبالاستجابة جدير.
لو سئلت عن الطفيليات البشرية التي يجب استئصالها لكان الجواب دون تردد :مرتزقة البوليساريو
مقبول مرفوض
6
تقرير كغير لائق 2016/11/25 - 11:38
2 | عبدالله
اليهود احسن منهم من يرغم مسلم على شرب بوله والبول اكبر نجاسة فلا تجوز به الصلاة نحن نحارب كفار بمعنى الكلمة اذن لعنة الله عليه والله لورفعنا نحن كلنا المغاربة نساء ررجال بنات وشباب اطفال وصبياتيدينا الي رب السماء بان ياخد هذا المجرم ومن يساعده اخدت وبيلا والله حتى. نري العجب فيهم اذن فالنرفع ايدينا كلنا الي الله عز وجل ان ينتقم لنا من هذه العصابة الاجرامية فسيكفينا الله شرهم ولابد
مقبول مرفوض
6
تقرير كغير لائق 2016/11/25 - 11:48
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات