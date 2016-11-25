صادم : " رئيس البوليساريو كان يرغم أسرى مغاربة على شرب بولهم "
نورالدين ثلاج - أخبارنا المغربية
قرر القضاء الإسباني اعتقال رئيس البوليساريو بعدما وجهت له اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قام بها في حق الأسرى المغاربة الذين اعتقلوا في معتقلات الرابوني بتندوف على الأراضي الجزائرية.
ويضم صك الاتهام حرمان الأسرى من الماء والأكل والتعذيب لسنوات، إضافة إلى الأعمال الشاقة، وفق روايات ضحايا إبراهيم غالي للقضاء الإسباني في مناسبات عديدة، حيث يمتد التعذيب إلى ساعات متأخرة من الليل، و إرغامهم على تشييد بنايات بفؤوس ومعاول لا تصلح للاستعمال وعلى أرض صلبة يصعب تكسيرها، وتنتهي الضرب بالسياط أو المطارق أو القضبان الحديدية.
ففي الفترة التي كان فيها إبراهيم غالي الرئيس الحالي للبوليساريو مسؤولا بارزا في مخيمات تندوف، تنوعت و تعددت أشكال التعذيب من مخيمات تندوف إلى مراكز الاستنطاق التابعة للمخابرات الجزائرية، حيث قضى المعتقلون عشرة أيام في ضيافة استخبارات الجزائر، بدون أكل ولا ماء، لإرغامهم على تقديم معلومات عن الأسلحة التي يستعملها الجيش المغربي، وجنسيتها، وعدد الجنود المغاربة، وعدد الثكنات وأسماء القيادات من الضباط، إضافة إلى التعذيب تحت أشعة الشمس الحارقة في عز الصيف وبدون ماء …
كما خصصت حفر مساكن للأسرى و معاملتهم مثل الحيوانات، ما تسبب في سقوط العشرات منهم، حينما غمرتها المياه في إحدى المناسبات بسبب التهاطل الكثيف للأمطار، ما يؤدي إلى تكاثر الأمراض والعفن، ما يعني سقوط ضحايا، مما دفع بعضهم إلى التفكير في الهروب من هذا الجحيم، قليل جدا من تمكن، أما الذين حاولوا وفشلوا فقد عاشوا الويلات، لدرجة أنهم اضطروا لشرب بولهم بعدما حرموا من بعض ماء.
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لو سئلت عن الطفيليات البشرية التي يجب استئصالها لكان الجواب دون تردد :مرتزقة البوليساريو
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