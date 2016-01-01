وفاة أب الثورة الكوبية فيدل كاسترو عن 90 عاما
توفي أب الثورة الكوبية فيدل كاسترو ، مساء الجمعة، في هافانا عن تسعين عاما، حسب ما أعلن عنه شقيقه راوول كاسترو.
وقال راوول كاسترو، الذي خلف فيدل في السلطة عام 2006، عبر التلفزيون الوطني "توفي القائد الأعلى للثورة الكوبية في الساعة 22,29 هذا المساء".
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