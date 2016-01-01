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تنظيم "القاعدة" يتبنى "الحرائق" التي هزت إسرائيل

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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تنظيم "القاعدة" يتبنى "الحرائق" التي هزت إسرائيل

 

تبنت جماعة تطلق على نفسها اسم "مأسدة المجاهدين في فلسطين" الحرائق التي اجتاحت الأراضي الإسرائيلية على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين.

ونشر موقع "Terror Monitor" المختص بمتابعة أخبار التنظيمات الإرهابية في العالم، صورة لبيان الجماعة التابعة لتنظيم "القاعدة" صادر عن "مؤسسة الرياح الإعلامية" أعلنت فيه الجماعة بأن النيران لم تأت بفعل عوامل الطقس وشدة حرارة الشمس، إنما كانت عملاً مقصوداً.

وقالت الجماعة "بحسب قناة "الميادين"، إنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها "حرب الحرائق" على "المحتل الإسرائيلي"، وأشارت إلى أنه سبق لها أن أعلنت ذلك بتاريخ 24 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011، أي في اليوم نفسه الذي يوافق انتشار الحرائق هذا العام.

ولفتت إلى أنه عندما أصدرت البيان في المرة الأولى قبل خمس سنوات، اعتبر بعض "الحاقدين" بأن جماعة "مأسدة المجاهدين" وهمية لا وجود لها. وأوضحت الجماعة في بيان، لم يتم التأكد من صحته، أنها أجبرت رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أن يعترف بنفسه بأن هناك أدلة على تعمّد بعض الحرائق.


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