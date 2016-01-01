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إسرائيل ترد بآيات قرآنية على الشامتين بحرائقها

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 22 دقيقة مضت
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إسرائيل ترد بآيات قرآنية على الشامتين بحرائقها

ردت حكومة تل ابيب على الشامتين بها جراء الحرائق المتواصلة في مناطق عدة من إسرائيل بآيات قرآنية نشرتها في "تويتر" ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسادت حالة من السخرية بين رواد تويتر على التغريدة التي نشرتها إسرائيل على حسابها الرسمي الموثق باللغة العربية.

وكان الكثير من النشطاء قد اعتبروا أن هذه الحرائق انتقام من الله بعد قيام تل أبيب بمنع الأذان في القدس.

كما نشر المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي آية قرآنية من سورة البقرة، ردا على الشامتين بإسرائيل جراء الحرائق.


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