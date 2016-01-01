الجزائر تعلن الحداد 8 أيام على فيديل كاسترو

أعلنت الجزائر السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني حدادا وطنيا يستمر 8 أيام ابتداء من الأحد إثر وفاة زعيم الثورة الكوبية فيديل كاسترو الجمعة عن عمر ناهز الـ 90 عاما.

وجاء في بيان صادر عن ديوان الرئاسة،: "قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إعلان الحداد الوطني لمدة 8 أيام بداية من الأحد على رحيل الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو".

واعتبر بوتفليقة في رسالة تعزية للرئيس راؤول كاسترو، أنه "فقد شخصيا صديقا ورفيق درب لأكثر من 50 سنة، وهي خسارة أيضا للشعب الجزائري الذي تربطه علاقة خاصة بالقائد" (الراحل كاسترو).

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية كاسترو، بأنه "صديق الجزائر الوفي"، حتى أنه "ارتدى لباس المنتخب الجزائري لكرة القدم" أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الـ90.

وزار كاسترو الجزائر في 1972 و1976 كما شارك في قمة دول عدم الانحياز في الجزائر في 1973.

وبعيد إعلان استقلال الجزائر في 1962، قام رئيس الجزائر السابق أحمد بن بلة بزيارة كوبا، كما زار بوتفليقة هافانا مرتين في 2000 و2009.

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال من آخر المسؤولين الأجانب الذين التقاهم كاسترو خلال الزيارة التي قام بها لهافانا بين الـ12 والـ14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.