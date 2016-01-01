إصابة 22 معارضاً سورياً في هجوم كيماوي لداعش
أعلن الجيش التركي اليوم الأحد، إصابة 22 مسلحاً سورياً معارضاً تدعمهم تركيا، بهجوم بالغاز نفذه مسلحو تنظيم داعش في شمال سوريا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان لقيادة أركان الجيش "بعد إطلاق داعش صاروخاً رصد تعرض 22 عنصراً من الفصائل المعارضة إصابات بالغاز الكيماوي في العينين والجسم".
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