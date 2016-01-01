قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم أسرى محررون
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، ثمانية مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.
وأوضح نادي الأسيرالفلسطيني، في بيان، أن ثلاثة مواطنين من محافظة جنين جرى اعتقالهم، كما جرى اعتقال مواطن من مخيم الفوار جنوب الخليل، وهو ناشط في مجال الأسرى، وأسير محرر قضى سنوات في سجون الاحتلال.
ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، في حين اعتقل مواطن من بلدة بيت فوريك في محافظة نابلس.
وذكر نادي الأسير، أن مواطنا من مدينة القدس المحتلة، سلم نفسه لسلطات الاحتلال بعد حبس منزلي دام عامين.
يذكر أن 11 مواطنا فلسطينيا جرى اعتقالهم خلال اليومين الماضيين.
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