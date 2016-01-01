مصر ترد على أنباء تواجد قوات عسكرية تابعة لها بالأراضي السورية

نفت مصر اليوم /الأحد وجود قوات عسكرية مصرية على الأراضي السورية.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، فى بيان صحفي، إن ما تناقلته بعض الصحف العربية عن تواجد عسكري مصري على الأراضى السورية لا صحة له.



وأشار إلى أن "تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها، وان هدف الترويج لتلك الإشعاعات معروف ولا يخفى على أحد"، مؤكدا على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.



وأضاف أبو زيد، أن "هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أومعدات مصرية خارج حدود الدولة، وتلك الإجراءات لا تتم فى الخفاء أو دون إعلام الشعب المصرى بأهداف أى خطوة من هذا القبيل".