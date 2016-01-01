حارس متحف يعثر بالصدفة على مومياء فرعونية بألمانيا
ثر حارس أحد المتاحف في مدينة آخن الألمانية بالصدفة على مومياء طائر مصرية تعود إلى آلاف السنين في قبو المتحف. ووجد الحارس المومياء داخل صندوق خشبي قام بجلبه من قبو المتحف لاستخدامه في أحد المعارض.
وقالت المتحدثة باسم مدينة آخن يوتا جوريك اليوم الاثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016): "مومياء الصقر الصغير ربما تم وضعها داخل الصندوق خلال الحرب العالمية الثانية أو عقب الحرب بفترة قصيرة. لكننا لا نعرف من قام بذلك".
وعندما كان يجمع حارس المتحف مقتنيات من القبو لعرضها في معرض آثار فريدة من القرن التاسع عشر، عثر على الطائر المحنط الذي يرجع إلى العصر الفرعوني المتأخر.
وسيجرى عرض مومياء الطائر في معرض "عجائب ومدهشات" بمدينة آخن اعتباراً من السابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل بجانب حيتان وتماسيح محنطة وكرات صينية جالبة للحظ ومقتنيات أثرية أخرى.
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