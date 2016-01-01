حقيقة تسمم الرئيس السوري بشار الأسد

اخترق "هاكرز" موقع وزارة الإعلام السورية، ونشر خبرا حول تعرض الرئيس السوري بشار الأسد لحالة تسمم.

ونشر الهاكرز بياناً على لسان وزارة الإعلام، جاء فيه: "تعرض الرئيس بشار حافظ الأسد لحالة تسمم متعمدة في الطعام، وأنباء عن إصابته بمرض معد خطير، وإلى هذه اللحظة لم يتمكن طاقم الفريق من معرفة التفاصيل للأسف الشديد".

وفي أعقاب الاختراق، قامت وزارة الإعلام بتعطيل الموقع الرسمي لها. وأكدت وزارة الإعلام السورية على صفحتها في "فيسبوك"، نفيها لصحة خبر نشر سابقا على موقعها الإلكتروني حول تسميم الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت الوزارة في بيان، الاثنين "لقد تم اختراق موقع الوزارة الرسمي وكل الأخبار التي تمس الرئيس بشار الأسد بسوء هي عارية من الصحة تماما".

ولم تعرف هوية الجهة التي قامت بقرصنة الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام

وكان نص الخبر الذي وضعه مخترقون للموقع هاكرز كالتالي: "محاولة تسميم سيادة الرئيس وأنباء عن إصابة سيادة الرئيس بمرض معد خطير!