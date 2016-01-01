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إصابة ثمانية أشخاص في حادث إطلاق نار بجامعة اوهايو الامريكية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 37 دقيقة مضت
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إصابة ثمانية أشخاص في حادث إطلاق نار بجامعة اوهايو الامريكية

 

أصيب ثمانية أشخاص بجراح مختلفة، نقلوا على إثرها الى المستشفى، بعد أن فتح رجل مسلح النار، اليوم الاثنين، داخل حرم جامعة اوهايو الأمريكية.

وقالت شبكة "NBC" نقلا عن الناطق بلسان قوات الاطفاء والإنقاذ في الولاية إن أحد المصابين يعاني من جراح خطيرة جدا، فيما أصيب المسلح جراء إطلاق النار عليه.

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية صورة لوصول لخمس سيارات إسعاف للجامعة، فضلا عن وصول العديد من سيارات الشرطة. 

وكانت الجامعة أصدرت تحذيرًا بوجود مسلح طليق.

 
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