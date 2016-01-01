تضاعف عدد الإصابات بالسرطان في ألمانيا منذ عام 1970

شهدت ألمانيا خلال العقود الثلاثة الماضية ارتفاعا كبير الوفيات نتيجة الإصابة بمرض السرطان بحسب تقرير حديث قدمه معهد روبيرت كوخ ووزارة الصحة الألمانية اليوم الثلاثاء (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) في برلين. من جهته، أكد وزير الصحة الألماني هيرمان غروهه أن التقرير يسجل أيضا في الوقت نفسه تقدما في مكافحة مرض السرطان، بحيث يقول: "بفضل الرعاية الصحية أصبح الناس الذين شخص لديهم مرض السرطان اليوم يعيشون فترة أطول مما سجل قبل عشر سنوات." ووفقا للتقرير فإن معدل عمر المرضى الذين يتسبب السرطان اليوم في وفاتهم هو 74 عاما، أي أطول عمرا بأربع سنوات مما سجل في عام 1980.

وفي الإجمال ارتفعت عدد الإصابات بمرض السرطان ما بين 1970 و2013 بمعدل الضعف إلى نحو 482 ألف و500 حالة. كما ارتفعت أيضا عدد الوفيات بسبب مرض السرطان. وفيما سجلت عام 1980 نحو 193 ألف حالة، وصل عدد الحالات خلال عام 2014 إلى 224 ألف حالة. وحسب الخبراء فإن السبب في ذلك يعود إلى تهرم المجتمع، فمع تقدم السن يتزايد خطر الإصابة بكل أنواع السرطان.

وبغض النظر عن حالات الإصابة بالسرطان بسبب التقدم في السن، فقد سجل التقرير تراجعا في عدد الإصابات بالسرطان بشكل عام. فعلى سبيل المثال تراجع عدد الإصابة بسرطان الرئة لدى الرجال بسبب تراجع نسبة المدخنين الرجال. بيد أن نسب الإصابة بسرطان الرئة لا تزال في ارتفاع لدى النساء. كما تراجعت نسب الإصابة بسرطان الرئة والمعدة، فيما ارتفعت نسب الإصابة بسرطان الكبد وسرطان البنكرياس.

ووفقا للتقرير يمكن تجنب ما لا يقل عن 30 بالمائة من حالات الإصابة بالسرطان على الصعيد العالمي، خاصة من خلال التخلي عن التدخين والحيلولة دون زيادة الوزن وممارسة الرياضة وتفادي استهلاك كميات كبيرة من الخمور وكذلك الوقاية من خلال التلقيح ضد الإصابة بالالتهاب الكبدي بي.

وينشر لأول مرة اليوم "تقرير الإصابة بالسرطان في ألمانيا" من مركز سجل بيانات الإصابة بأمراض السرطان التابع لمعهد "روبرت كوخ". واعتمد التقرير على بيانات من سجلات الإصابة بالسرطان من الولايات الألمانية. وبحسب البيانات، فإن هذا التقرير يمنح لأول مرة نظرة عامة على الإصابة بالسرطان وتطورات الإصابة بالمرض