الجزائر تصدر جوازات سفر مزورة لعدد من قيادات البوليساريو لهذا السبب

أخبارنا المغربية

استصدرت السلطات الجزائرية جوازات سفر بهويات مزورة لعدد من قيادات البوليساريو، من أجل تسهيل مهمة تنقلاتهم في الخارج وتجنيب بعضهم الاعتقال، خاصة منهم الذين يوجدون على قائمة شكاية مودعة لدى القضاء الإسباني.

و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن إصدار جوازات سفر بهويات مزورة وأسماء غير حقيقية، لفائدة قيادات البوليساريو، يمنع تحقيق العدالة ويساهم في تضليلها بعدد من البلدان الأوروبية التي قصدها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف للقصاص من جلاديهم.