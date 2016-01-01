الرئيسية | دولية | الجزائر تصدر جوازات سفر مزورة لعدد من قيادات البوليساريو لهذا السبب

الجزائر تصدر جوازات سفر مزورة لعدد من قيادات البوليساريو لهذا السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 30 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الجزائر تصدر جوازات سفر مزورة لعدد من قيادات البوليساريو لهذا السبب

أخبارنا المغربية 

استصدرت السلطات الجزائرية جوازات سفر بهويات مزورة لعدد من قيادات البوليساريو، من أجل تسهيل مهمة تنقلاتهم في الخارج وتجنيب بعضهم الاعتقال، خاصة منهم الذين يوجدون على قائمة شكاية مودعة لدى القضاء الإسباني.

و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن إصدار جوازات سفر بهويات مزورة وأسماء غير حقيقية، لفائدة قيادات البوليساريو، يمنع تحقيق العدالة ويساهم في تضليلها بعدد من البلدان الأوروبية التي قصدها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف للقصاص من جلاديهم.

مجموع المشاهدات: 2375 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات