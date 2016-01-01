اسبانيا تعتقل داعشي مغربي مصنف كعنصر خطير من "الذئاب المنفردة"

اعتقلت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، مغربياً بتهمة العمل لصالح تنظيم داعش بهدف تجنيد مقاتلين، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

وكان المعتقل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، مصنفاً من جانب السلطات كعنصر خطير من "الذئاب المنفردة" وكان يصدر منه تصرفات متطرفة، وفق وكالة "إفي".

كما أوضحت وزارة الداخلية أن المواطن المغربي كان يتلقى ويرسل تسجيلات مصورة ومحتويات "لها علاقة بأعمال انتحارية".

وأشارت إلى أن المعتقل كان ضالعا في شبكة الدعاية للتنظيم المتطرف وكان يعمل على تجنيد إرهابيين لصالح داعش.