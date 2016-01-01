النظام السوري يتهم إسرائيل بضرب دمشق لدعم جبهة النصرة

اتهمت دمشق إسرائيل بشن غارة حربية على منطقة الصبورة في ريف دمشق الغربي "في إطار دعمها المباشر للتنظيمات الإرهابية ولصرف الأنظار عن نجاحات الجيش، والقوات المسلحة في الحرب على الإرهاب" وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، الأربعاء.

وأوضحت الوكالة ان الغارة الإسرائيلية، استهدفت منطقة الصبورة في غرب دمشق بصاروخين.

ونقلت الوكالة عن قال مصدر عسكري سوري أن "طيران العدو الإسرائيلي أقدم بعد فجر اليوم، الأربعاء، على الاعتداء على منطقة الصبورة في ريف دمشق الغربي بصاروخين أطلقهما من المجال الجوي اللبناني" مشيراً إلى أن "الاعتداء لم يسفر عن وقوع إصابات".

وبين المصدر، حسب الوكالة أن الاعتداء "محاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لصرف الأنظار عن نجاحات الجيش العربي السوري، ورفع معنويات التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنهارة".

وأضافت الوكالة: "يعمد كيان العدو إلى التدخل بشكل فاضح، ومباشر لدعم تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية والمجموعات التكفيرية، المنضوية تحت زعامته، إضافة إلى تقديم مختلف أنواع الدعم اللوجستي والاستخباراتي، لهم ونقل مصابيهم الى مشافيه داخل الأراضي المحتلة".