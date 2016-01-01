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دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال للتركيز على ولايته بالبيت الأبيض

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 48 دقيقة مضت
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دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال للتركيز على ولايته بالبيت الأبيض

 

 أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيغادر عالم الأعمال للتركيز على مهامه كرئيس للولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع (تويتر)، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا "كبيرا" في 15 دجنبر المقبل بنيويورك، إلى جانب أبنائه، للإعلان عن هذا القرار.

واعتبر أنه من المهم بالنسبة إليه كرئيس ضمان عدم تضارب المصالح.

وانتخب دونالد ترامب الرئيس ال45 للولايات المتحدة خلال استحقاقات ثامن نونبر، خلفا للرئيس باراك أوباما.

وسيجري حفل التنصيب الرسمي لترامب في 20 يناير المقبل.

 
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