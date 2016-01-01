دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال للتركيز على ولايته بالبيت الأبيض
بواسطة 48 دقيقة مضت
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيغادر عالم الأعمال للتركيز على مهامه كرئيس للولايات المتحدة.
وقال ترامب، في تغريدة على موقع (تويتر)، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا "كبيرا" في 15 دجنبر المقبل بنيويورك، إلى جانب أبنائه، للإعلان عن هذا القرار.
واعتبر أنه من المهم بالنسبة إليه كرئيس ضمان عدم تضارب المصالح.
وانتخب دونالد ترامب الرئيس ال45 للولايات المتحدة خلال استحقاقات ثامن نونبر، خلفا للرئيس باراك أوباما.
وسيجري حفل التنصيب الرسمي لترامب في 20 يناير المقبل.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟