توقيف شخص بعد أن أطلق النار على شرطيين يحرسان السفارة الأمريكية في تشاد

أفاد مصدر في الشرطة بأنه تم اعتقال رجل يشتبه في كونه ينتمي لما يسمى ب"تنظيم الدولة الإسلامية"، اليوم الاربعاء، وذلك بعد أن أطلق النار على شرطيين تشاديين يحرسان السفارة الأمريكية بالعاصمة نجامينا، دون وقوع إصابات.

وقال المصدر نفسه، في تصريح صحفي، إن الرجل "وصل على متن دراجة نارية وهو يحمل مسدسا يحتوي طلقات كروية وأطلق النار من مسافة قريبة على الشرطيين، اللذين يحرسان مقر السفارة الأمريكية في تشاد".

وأوضح أن "الشرطيين تمكنا من السيطرة على الرجل. ولم يسقط جرحى وسلم إلى أجهزة الاستخبارات".

وأضاف "في الوصية التي كان يحملها قال بوضوح إنه بايع تنظيم داعش"، موضحا أنه "موظف في وزارة الشباب والرياضة".

ويقوم الجنود التشاديون، المستهدفون من قبل جماعة "بوكو حرام"، بمحاربة المجموعات المسلحة في منطقة الساحل ومقاتلي "بوكو حرام" النيجريين في محيط بحيرة تشاد.