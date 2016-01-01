الرئيسية | دولية | جيروزاليم بوست : وفد مغربي عالي المستوى سيزور إسرائيل الشهر المقبل

جيروزاليم بوست : وفد مغربي عالي المستوى سيزور إسرائيل الشهر المقبل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
جيروزاليم بوست : وفد مغربي عالي المستوى سيزور إسرائيل الشهر المقبل جيروزاليم بوست : وفد مغربي عالي المستوى سيزور إسرائيل الشهر المقبل

أخبارنا المغربية : 

كشف موقع "جيروزاليم بوست" ، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها وفد عالي المستوى من رجال الدولة المغربية الى اسرئيل.

وأضاف الموقع العبري ، أن الوفد المغربي سيحل بإسرائيل يوم 28 دجنبر المقبل ، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية. 

وأوضح متحدث عن الخارجية الإسرائيلية، أن هذه الأخيرة ستكشف عن معطيات حول هذا الموضوع مع اقتراب موعد الزيارة، مبرزا أن هذه الزيارة تعتبر الثالثة من نوعها خلال شهرين لوفد مغربي إلى إسرائيل.

و قال دبلوماسي إسرائيلي أن "هناك اهتماما متزايدا بإسرائيل من طرف المغرب"، مضيفاً أن "هناك زيارات أخرى لوفود مغربية ،  ونرى أن هذا الأمر تشجيعا إيجابيا".

 

مجموع المشاهدات: 2253 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات