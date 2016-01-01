جيروزاليم بوست : وفد مغربي عالي المستوى سيزور إسرائيل الشهر المقبل

أخبارنا المغربية :

كشف موقع "جيروزاليم بوست" ، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها وفد عالي المستوى من رجال الدولة المغربية الى اسرئيل.

وأضاف الموقع العبري ، أن الوفد المغربي سيحل بإسرائيل يوم 28 دجنبر المقبل ، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية.

وأوضح متحدث عن الخارجية الإسرائيلية، أن هذه الأخيرة ستكشف عن معطيات حول هذا الموضوع مع اقتراب موعد الزيارة، مبرزا أن هذه الزيارة تعتبر الثالثة من نوعها خلال شهرين لوفد مغربي إلى إسرائيل.

و قال دبلوماسي إسرائيلي أن "هناك اهتماما متزايدا بإسرائيل من طرف المغرب"، مضيفاً أن "هناك زيارات أخرى لوفود مغربية ، ونرى أن هذا الأمر تشجيعا إيجابيا".