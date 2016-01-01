موريتانيا تبيع مقر سفارتها في الولايات المتحدة

صرح وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، إن قرار بيع السفارة الموريتانية في واشنطن تم بناء على تقارير من السفارة تفيد بحاجته للترميم.

و نقلت وسائل اعلام محلية، أن ولد اجاي خلال اجتماعه مع لجنة المالية في الجمعية الوطنية ، أوضح إن بيع مقر سفارتها الحالي بدل ترميمه، وشراء مقر آخر هو أفضل حل توصلت اليها البعثة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الإسكان ، مشددا على أن كل الإجراءات تمت وفق المساطر القانونية، وبشكل علني وواضح.

وأكد ولد اجاي أن مباني السفارات الموريتانية في الخارج ملك للدولة، ولديها كامل الحق في تقرير ما تراه مناسبا وراشدا، مشيرا إلى وجود إستراتجية شاملة لتحديث كل السفارات الموريتانية في الخارج، مردفا أن العام المقبل سيعرف بناء ثلاث سفارات موريتانية في كل من السعودية، والإمارات، وأديس بابا، على أن تتواصل عملية التحديث في الأعوام القادمة.