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وزراء الجزائر يتنازلون عن 10% من رواتبهم للخزينة العامة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 20 دقيقة مضت
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وزراء الجزائر يتنازلون عن 10% من رواتبهم للخزينة العامة وزراء الجزائر يتنازلون عن 10% من رواتبهم للخزينة العامة

قرر وزراء الحكومة الجزائرية التنازل عن نسبة 10 بالمائة من مرتباتهم الشهرية للخزينة العامة في بلاد تعاني أزمة اقتصادية بعد تراجع مداخيلها إلى النصف بفعل انهيار أسعار النفط في السوق الدولية. 

وقال مصدر من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم للأناضول أن "الوزراء وافقوا بالإجماع على اقتراح عرض عليهم خلال اجتماع للحكومة اليوم بالتنازل عن نسبة 10 بالمائة من رواتبهم لفائدة خزينة الدولة". 

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الخطوة جاءت كلفتة تضامنية من الطاقم الحكومي مع المواطنين بسبب الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا". 

ولم يسبق أن نشرت السلطات سلما رسميا لرواتب الوزراء لكن مصادر إعلامية تقول أن متوسطها عند 3000 دولار أمريكي دون حساب المنح والعلاوات الخاصة بالمنصب. 

وتعاني الجزائر وهي دولة نفطية، من تراجع لعائدات النفط بنسبة فاقت النصف منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية قبل عامين. 

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