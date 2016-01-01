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روسيا تقترح إقامة 4 ممرات إنسانية إلى شرق حلب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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روسيا تقترح إقامة 4 ممرات إنسانية إلى شرق حلب

 

اقترحت روسيا إقامة 4 ممرات إنسانية إلى شرق حلب للسماح بدخول المساعدات وإجلاء مئات الحالات الطبية الطارئة، كما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس. 

وقال رئيس مجموعة العمل يان إيغلاند، حول المساعدة الإنسانية في سوريا، التابعة للأمم المتحدة للصحافيين إن "الاتحاد الروسي أعلن رغبته بإقامة 4 ممرات إنسانية بالتعاون مع مجموعتنا هناك، وأن يبحث كيف يمكننا استخدام الممرات الأربعة لإجلاء الناس".

 
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