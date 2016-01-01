روسيا تقترح إقامة 4 ممرات إنسانية إلى شرق حلب
اقترحت روسيا إقامة 4 ممرات إنسانية إلى شرق حلب للسماح بدخول المساعدات وإجلاء مئات الحالات الطبية الطارئة، كما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس.
وقال رئيس مجموعة العمل يان إيغلاند، حول المساعدة الإنسانية في سوريا، التابعة للأمم المتحدة للصحافيين إن "الاتحاد الروسي أعلن رغبته بإقامة 4 ممرات إنسانية بالتعاون مع مجموعتنا هناك، وأن يبحث كيف يمكننا استخدام الممرات الأربعة لإجلاء الناس".
شاشة أخبارنا
هكذا تعرض شرطي بعين السبع لاعتداء خطير من طرف لصين
أخبارنا المغربية أصيب شرطي يعمل بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي بطعنة خطيرة في الكتف، بعد عراك مع لص وشريكه ضبطهما متلبسين بمحاولة سرقة محتويات سيارته قرب سوق ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟