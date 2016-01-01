قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بأن قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية ثمانية فلسطينيين من الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، التي أوردت الخبر، أنه "يشتبه في المعتقلين بالقيام بنشاطات إرهابية وبأعمال مخلة بالنظام".

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب الشعبي المحلي والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".