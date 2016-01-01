نسخة ألمانية أولى من مجلة "شارلي إيبدو" تسخر من ميركل

اكتشفت ألمانيا الخميس النسخة الأجنبية الأولى من صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة التي نشرت رسما للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عارية الصدر وأخرى بشكل فيدل كاسترو وثالثة مزينة بنقانق.

وقال لودفيغ بائع الصحف في برلين صباحا بعد أن تلقى 150 نسخة من الصحيفة التي تباع بسعر أربعة يورو "حاليا المبيعات جيدة جدا!".

وكان "عدد الناجين" لاقى أكبر نجاح في الخارج، وفي ألمانيا تحديدا، والذي صدر بعد أسبوع على الاعتداء الذي نفذه شقيقان جهاديان بايعا تنظيم القاعدة على مقر الصحيفة في كانون الثاني/يناير 2015 وقتل خلاله 12 شخصا بينهم ثمانية من العاملين فيها. وكانت بيعت أكثر من 70 ألف نسخة من هذا العدد في ألمانيا.

وقال ريس، المدير الحالي لصحيفة "شارلي إيبدو"، لوكالة فرانس برس "لاحظنا أن هناك فضولا حقيقيا في ألمانيا حول صحيفة شارلي إيبدو" حيث غالبا ما تلقى فريقها دعوات للمشاركة في عروض خلافا لدول أوروبية أخرى.

وقالت مينكا شنايدر رئيسة تحرير النسخة الألمانية للصحيفة في حديث لصحيفة "سودويتشي تسايتونغ"، "لم يتسبب الاعتداء بردود فعل بهذا الحجم في أي بلد آخر -مع تنظيم مسيرات تضامن -ومثل هذا النقاش حول حرية التعبير وحرية الصحافة".