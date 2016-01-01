صحيفة: ترامب اختار الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس لقيادة البنتاغون
قالت صحيفة واشنطن بوست، الخميس، نقلاً عن مصادر لم تذكر أسماءها إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار الجنرال المتقاعد بالبحرية جيمس ماتيس لتولي منصب وزير الدفاع.
وقالت الصحيفة إن الإعلان عن هذا سيصدر على الأرجح الأسبوع القادم.
وقالت إن ماتيس البالغ الـ 66 من العمر، تقاعد من منصب رئيس القيادة المركزية الأمريكية في ربيع 2013 بعد أن خدم أكثر من أربعة عقود من الزمن في قوات المشاة البحرية. وبعد تقاعده عمل كمستشار في معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد.
والجنرال جيمس ماتيس معروف عنه تشدده تجاه التهديدات الإيرانية، حيث صرح أكثر من مرة بأن إيران أكبر تهديد أمني في الشرق الأوسط.
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