الرئيسية | دولية | صحيفة: ترامب اختار الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس لقيادة البنتاغون

صحيفة: ترامب اختار الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس لقيادة البنتاغون

بواسطة أخبارنا المغربية ــ رويترز 2 ساعات 44 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
صحيفة: ترامب اختار الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس لقيادة البنتاغون

 

قالت صحيفة واشنطن بوست، الخميس، نقلاً عن مصادر لم تذكر أسماءها إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار الجنرال المتقاعد بالبحرية جيمس ماتيس لتولي منصب وزير الدفاع.

وقالت الصحيفة إن الإعلان عن هذا سيصدر على الأرجح الأسبوع القادم.

وقالت إن ماتيس البالغ الـ 66 من العمر، تقاعد من منصب رئيس القيادة المركزية الأمريكية في ربيع 2013 بعد أن خدم أكثر من أربعة عقود من الزمن في قوات المشاة البحرية. وبعد تقاعده عمل كمستشار في معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد.

والجنرال جيمس ماتيس معروف عنه تشدده تجاه التهديدات الإيرانية، حيث صرح أكثر من مرة بأن إيران أكبر تهديد أمني في الشرق الأوسط. 

 
مجموع المشاهدات: 246 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات