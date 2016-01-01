الرئيسية | دولية | وفاة 18 شخصاً بانقلاب حافلة في بحيرة بالصين

وفاة 18 شخصاً بانقلاب حافلة في بحيرة بالصين

بواسطة أخبارنا المغربية ــ د ب أ 2 ساعات 37 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وفاة 18 شخصاً بانقلاب حافلة في بحيرة بالصين

 

لقي 18 شخصاً حتفهم جراء انحراف حافلة عن الطريق وسقوطها في بحيرة قريبة من مدينة إيتشو في وسط الصين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة.

وتم اعتقال سائق الحافلة ووضع قيد التحقيق، بحسب تلفزيون الصين المركزي الرسمي.

وانتشل عمال الإنقاذ الحافلة من المياه ووضعت على جزء من طريق بالقرب من بلدة مياولينج. وتم التمكن من التعرف على هويات جميع الضحايا.

وبشكل إجمالي، كان 20 شخصاً على متن الحافلة وقت وقوع الحادث.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)  أشارت إلى أن "17 شخصاً لقوا حتفهم في ذلك الحادث. ولقي راكب حتفه بعد انتشاله من الحافلة".

وكانت الأرصاد الجوية حذرت من الضباب في الصباح الباكر بوسط الصين عندما وقع الحادث.

 
مجموع المشاهدات: 166 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات