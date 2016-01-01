وفاة 18 شخصاً بانقلاب حافلة في بحيرة بالصين
لقي 18 شخصاً حتفهم جراء انحراف حافلة عن الطريق وسقوطها في بحيرة قريبة من مدينة إيتشو في وسط الصين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة.
وتم اعتقال سائق الحافلة ووضع قيد التحقيق، بحسب تلفزيون الصين المركزي الرسمي.
وانتشل عمال الإنقاذ الحافلة من المياه ووضعت على جزء من طريق بالقرب من بلدة مياولينج. وتم التمكن من التعرف على هويات جميع الضحايا.
وبشكل إجمالي، كان 20 شخصاً على متن الحافلة وقت وقوع الحادث.
وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أشارت إلى أن "17 شخصاً لقوا حتفهم في ذلك الحادث. ولقي راكب حتفه بعد انتشاله من الحافلة".
وكانت الأرصاد الجوية حذرت من الضباب في الصباح الباكر بوسط الصين عندما وقع الحادث.
شاشة أخبارنا
حادثة غير مسبوقة...مصلون بفاس يقاطعون صلاة الجمعة بسبب خطيبهم (فيديو)
أخبارنا المغربية : العربي المرضي أكد شهود عيان لموقع أخبارنا قبل قليل أنه تم إلغاء أداء صلاة الجمعة بمسجد يوسف بن تاشفين بفاس بعدما قاطع المصلون ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟