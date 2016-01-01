وفاة 18 شخصاً بانقلاب حافلة في بحيرة بالصين

لقي 18 شخصاً حتفهم جراء انحراف حافلة عن الطريق وسقوطها في بحيرة قريبة من مدينة إيتشو في وسط الصين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة.

وتم اعتقال سائق الحافلة ووضع قيد التحقيق، بحسب تلفزيون الصين المركزي الرسمي.

وانتشل عمال الإنقاذ الحافلة من المياه ووضعت على جزء من طريق بالقرب من بلدة مياولينج. وتم التمكن من التعرف على هويات جميع الضحايا.

وبشكل إجمالي، كان 20 شخصاً على متن الحافلة وقت وقوع الحادث.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أشارت إلى أن "17 شخصاً لقوا حتفهم في ذلك الحادث. ولقي راكب حتفه بعد انتشاله من الحافلة".

وكانت الأرصاد الجوية حذرت من الضباب في الصباح الباكر بوسط الصين عندما وقع الحادث.