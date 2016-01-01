الاستخبارات المغربية تدفع دول أوروبية إلى رفع درجة التأهب إلى أقصى المستويات

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أفادت يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع أن الاستخبارات المغربية قامت ببعث تحذيرات لعدد من الدول الأوروبية بسبب وجود تهديدات إرهابية.

وأضافت اليومية نقلا عن الأنتربول أن الأجهزة الأمنية الأوروبية قد استجابت للتحذيرات المغربية وقامت برفع درجة التأهب إلى الحد الأقصى.

التحذير المغربي يفيد باحتمال قيام ذئاب داعش المنفردة باستغلال احتفالات أعياد الميلاد من أجل مهاجمة بعض العواصم الأوروبية مستعملين أسلحة كيماوية.