الاستخبارات المغربية تدفع دول أوروبية إلى رفع درجة التأهب إلى أقصى المستويات
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
أفادت يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع أن الاستخبارات المغربية قامت ببعث تحذيرات لعدد من الدول الأوروبية بسبب وجود تهديدات إرهابية.
وأضافت اليومية نقلا عن الأنتربول أن الأجهزة الأمنية الأوروبية قد استجابت للتحذيرات المغربية وقامت برفع درجة التأهب إلى الحد الأقصى.
التحذير المغربي يفيد باحتمال قيام ذئاب داعش المنفردة باستغلال احتفالات أعياد الميلاد من أجل مهاجمة بعض العواصم الأوروبية مستعملين أسلحة كيماوية.
شاشة أخبارنا
أحوال الطقس يوم غد السبت: أمطار قوية وجو بارد بعدد من مناطق المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا السبت، أن تنزل بعض الأمطار المحتملة خلال الصباح فوق طنجة واللوكوس ومحليا بالواجهة المتوسطية. كما تتوقع نزول أمطار ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟