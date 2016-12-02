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الجيش المصري يعلن تدمير 7 أنفاق على حدود غزة خلال نوفمبر

بواسطة أخبارنا المغربية ـ الأناضول 12 دقيقة مضت
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الجيش المصري يعلن تدمير 7 أنفاق على حدود غزة خلال نوفمبر

 

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، تدمير 7 أنفاق جديدة على حدود غزة، وتوقيف 789 مهاجرًا غير شرعي خلال نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن "قوات حرس الحدود تمكنت من تدمير 7 أنفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء (شمال شرقي البلاد)".

ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول 2015، بدأ الجيش ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها محافظة شمال سيناء ومدينة رفح المصرية ضد مسلحين تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية.

في سياق آخر، أشار المتحدث العسكري إلى ضبط 685 فردًا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية غربي البلاد، و22 مصريا خلال عمليات مماثلة بمنطقة بحر الرمال الأعظم (غرب).

وفي المنطقة الجنوبية العسكرية، جرى ضبط 82 شخصا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية.

 

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