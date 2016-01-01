موريتانيا تفتح أراضيها أمام عناصر البوليساريو ، فهل يصعد المغرب موقفه ؟
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
أكدت مصادر إعلامية موالية لجبهة البوليساريو الانفصالية أن زعيمها ابراهيم غالي قد قام بزيارة المنطقة العسكرية الأولى والتي تقع في الجانب الموريتاني من نقطة الكركارات حيث وصل إلى حدود المحيط الأطلسي.
وأضافت ذات المصادر أن غالي قام بتفقد وحدات مرتزقته وذلك خلال الأسبوع المنصرم، الشيء الذي يؤكد وجود تنسيق مكثف بين موريتانيا والبوليساريو موجها ضد مصالح المغرب الاستراتيجية خاصة وأن المنطقة تعرف توترا ملحوظا منذ غشت الماضي.
فهل سيصعد المغرب من موقفه تجاه القيادة الموريتانية خاصة وأن جل تحركاتها الأخيرة تحمل في طياتها عداء واضحا للمغرب وقضيته الوطنية الأولى ؟
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