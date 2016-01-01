إسبانيا: مصرع أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة

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لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر سقوط طائرة صغيرة خاصة أمس الأحد قرب بلدة سيغيريا بطليطلة (وسط إسبانيا)، بحسب ما ذكرت مصادر من مصالح الاغاثة بجهة كاستيا لامانشا

ونقلت وسائل الإعلام عن المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بأربعة أشخاص بينهم طفلين كانوا على متن الطائرة الصغيرة التي أقلعت من مدرج كواترو فيينتوس في مدريد في اتجاه البرتغال، دون تحديد جنسية الضحايا.

وأضافت المصادر ذاتها أن أسباب هذا الحادث لا زالت غير معروفة، مشيرة إلى أن تحقيقا فتح لتحديد ملابسات سقوط الطائرة.