إسبانيا: مصرع أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة
أخبارنا المغربية
لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر سقوط طائرة صغيرة خاصة أمس الأحد قرب بلدة سيغيريا بطليطلة (وسط إسبانيا)، بحسب ما ذكرت مصادر من مصالح الاغاثة بجهة كاستيا لامانشا
ونقلت وسائل الإعلام عن المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بأربعة أشخاص بينهم طفلين كانوا على متن الطائرة الصغيرة التي أقلعت من مدرج كواترو فيينتوس في مدريد في اتجاه البرتغال، دون تحديد جنسية الضحايا.
وأضافت المصادر ذاتها أن أسباب هذا الحادث لا زالت غير معروفة، مشيرة إلى أن تحقيقا فتح لتحديد ملابسات سقوط الطائرة.
شاشة أخبارنا
هذه هي كلفة نقل النزال الأخير للبطل العالمي بدر هاري على القنوات الوطنية
أخبارنا المغربية اشترط منظمو نزال البطل المغربي بدر هاري، يوم عاشر دجنبر في ألمانيا، مبلغ 80 ألف أورو على مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية للسماح ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟