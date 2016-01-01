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الصين تطرد "البوليساريو" من قمة التعاون الصيني الافريقي بجوهانسبورغ

بواسطة أخبارنا المغربية 52 دقيقة مضت
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الصين تطرد "البوليساريو" من قمة التعاون الصيني الافريقي بجوهانسبورغ الصين تطرد "البوليساريو" من قمة التعاون الصيني الافريقي بجوهانسبورغ

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

طردت الصين ، جبهة البوليساريو ، من أشغال الدورة الثانية لقمة التعاون الصيني الافريقي التي انعقدت أمس بعاصمة جنوب افريقيا جوهانسبورغ، تحت شعار "الصين وإفريقيا يدا بيد، التعاون والكسب المشترك، من أجل التنمية المشتركة ".

وبررت السلطات الصينية  هذا القرار التاريخي باستبعاد الكيانات الوهمية من قمة كبرى تترأسها .

ويعد هذا أول قرار للصين في صالح المغرب، بعد الزيارة الهامة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الصين في الشهور الماضية.

يذكر أن قمة التعاون الصيني الإفريقي تعقد وسط مطالب أفريقية بتعديل النموذج الاستثماري الصيني وزيادة الاستثمارات بالإضافة لجدولة مستحقات الدول الأفريقية. 

 
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