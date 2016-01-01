مصدر عبري: دحلان قتـل ياسر عرفات
أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي
قالت وسائل إعلام عربية ،نقلاً عن مصادر عبرية ،إن الفلسطيني محمد دحلان هو المسؤول عن وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وحسب ذات المصادر، فإن القناة العبرية العاشرة، أشارت استناداً لوثيقة مُسربة حول مقتل عرفات، "أن الذي أرسل الدواء لأبو عمار والذي تم استبداله بالسم، هو محمد دحلان".
القناة العبرية ووفقاً لورقة داخلية تسربت من لجنة التحقيق ،ذكرت أن محمد دحلان قام بإدخال دواء مُسمم لعرفات وذلك في المستشفى في باريس عن طريق وفد أجنبي.
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