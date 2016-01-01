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ألمانيا: إعادة انتخاب ميركل رئيسة للحزب الديمقراطي

بواسطة أخبارنا المغربية ــ د ب أ ساعة واحدة مضت
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ألمانيا: إعادة انتخاب ميركل رئيسة للحزب الديمقراطي

 

أعاد أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني انتخاب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رئيسة له، فيما تراجع التأييد لميركل بشكل كبير في هذه الانتخابات.

وحصلت ميركل خلال الانتخابات التي أجريت ضمن فعاليات مؤتمر الحزب، اليوم الثلاثاء، في مدينة إيسن على 89.5% من أصوات مندوبي الحزب.

وتراجع التأييد لميركل بشكل كبير في هذه الانتخابات، حيث تعتبر هذه النتيجة ثاني أسوأ نتيجة حصلت عليها حتى الآن، بعد نسبة 88.4% التي حصلت عليها في انتخابات عام 2004.

 
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