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إعلان تحرير سرت من داعش بعد تطهيرها من الألغام

بواسطة أخبارنا المغربية ــ د ب أ ساعة واحدة مضت
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إعلان تحرير سرت من داعش بعد تطهيرها من الألغام

 

قال الناطق باسم قوات "البنيان المرصوص" المدعومة من جانب حكومة الوفاق الوطني الليبي، محمد الغصري، اليوم الثلاثاء إن "إعلان تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش متوقف على إزالة الألغام، وملاحقة الجيوب المتبقية جنوب المدينة، وتأمين المنطقة بشكل كامل لعودة سكانها".

وأكد الغصري، وفقاً لموقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي، أن "إعلان التحرير سيأتي عن طريق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق".

ودعا الغصري المجتمع الدولي إلى دعم قوات "البنيان المرصوص" لاستكمال عملية التحرير، قائلاً: "اليوم نحتاج إلى دعم كبير من المجتمع الدولي بمعدات كشف الألغام وكاسحات الألغام، للمساعدة في الكشف عن المتفجرات، وتطهير المدينة استعداداً لعودة الحياة بها".

وكانت قوات البنيان المرصوص أعلنت أمس الإثنين، أنها بسطت سيطرتها الكاملة على سرت، آخر داعش في ليبيا.

 
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