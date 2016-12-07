بنكيران يتحول إلى بطل عربي .. وهاشتاغ #شكرا_بن_كيران يغزو مواقع التواصل

أخبارنا المغربية :

شكر نشطاء وإعلاميون ومعارضون سوريون رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، لموقفه المناهض للتدخل الروسي بسوريا، وعبروا عن ذلك بهاشتاغ "#شكرا_بن_كيران".

وكان بن كيران قد قال في تصريح صحافي لوكالة "قدس بريس إنترناشيونال للأنباء"، أن "ما يجري من تصعيد عسكري من النظام السوري وحلفائه في حلب، يدمي القلب، وغير قابل للفهم".

وأضاف قائلا: "أحث روسيا على أن تكون قوة لحل الأزمة في سورية لا بأن تكون طرفا فيها"، قبل أن يتساءل: "لماذا تدمر روسيا سورية بهذا الشكل؟ كان يمكن لروسيا أن تتدخل لإيجاد حل للأزمة وليس لتعميقها".

ودشن نشطاء سوريون وعرب هاشتاغ "#شكرا_بن_كيران" للتعبير عن امتنانهم العميق لموقف رئيس الحكومة المغربي الداعم للثورة السورية، على حد قولهم.

فقال عضو في اللجنة الحقوقية لرابطة الخليج العربي لنصرة الشعب السوري، المستشار خالد شبيب، في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر": "تحية كبيرة لرئيس حكومة #المغرب ضد روسيا المجرمة التي تبيد الشعب السوري وتدمر حضارته المنتظر من باقي رؤساء الوزراء يحذوا حذوه #شكرا_بن_كيران".

من جانبه عبر الإعلامي بقناة الجزيرة، فيصل القاسم، عن شكره لعبد الإله ابن كيران بمشاركة هاشتاغ "#شكرا_بن_كيران" على حسابه الرسمي بـ"تويتر".

فيما وصف الإعلامي السوري هاني الملاذي، موقف الأنظمة الملكية العربية بالأكثر تحررا ممن نعتهم بـ"تجار الجمهوريات" حيث قال في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر": "إنه بعد موقف رئيس حكومة المغرب من عدوان روسيا اتضح أكثر أن الأنظمة الملكية أكثر تحرراً ونخوة من تجار الجمهوريات ومرتزقة العسكر".

بدوره قال المعارض السوري بسام جعارة: "#شكرا_بن_كيران رسالتك للمجرم بوتين وصلت و.. وصلت قبل ذلك كتحية إلى ثوار حلب".

أما رئيس تحرير جريدة المصريون، الإعلامي جمال سلطان، فقال: "كمصري ينتمي إلى ثورة يناير أتوجه بالشكر إلى الأستاذ عبد الإله بن كيران لتنديده بمجازر روسيا في حلب، والمروءة ليست جديدة عليه #شكرا_بن_كيران".

بينما قال حساب "شمرية العراق" على تويتر: "فرق بين الحر والعبد رئيس وزراء المغرب يصف #روسيا أنها محتله وترتكب مجازر بسوريا السيسي يصف جرائم روسيا أنه تحرير ومساعدات! #شكرا_بن_كيران".