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الجبهة الإنفصالية تعزز تواجدها العسكري بالمحيط الأطلسي بتساهل من موريتانيا

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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الجبهة الإنفصالية تعزز تواجدها العسكري بالمحيط الأطلسي بتساهل من موريتانيا

أخبارنا المغربية 

عززت الجبهة الإنفصالية تواجدها في الحدود مع الموريتانية، حيث أظهر شريط فيديو قياديين عسكريين بالبوليساريو على شاطئ المحيط الأطلسي غير بعيد عن منطقة الكويرة.

و استغلت الجبهة  تساهل الجيش الموريتاني بعد توثر العلاقات مؤخرا بين المملكة المغربية و نواكشوط.

و يعتبر شريط الفيديو إستفزازا خطيرا للقوات المسلحة الملكية المغربية، التي تعرف بتأهبها الدائم  على الحدود للدفاع عن الوحدة الترابية.

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