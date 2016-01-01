بان كي مون يعين قائدا جديدا لبعثة المينورسو بالصحراء وهذه جنسيته

أخبارنا المغربية - نورالدين ثلاج :

عيَّنَ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوم أمس الخميس 8 دجنبر،عسكريا صينيا قائدا للبعثة الأممية "مينورسو" في الصحراء المغربية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إن "اللواء وانغ شياو جون (من الصين) سيخلف الباكستاني لواء محمد طيب عزام (يتولى المنصب منذ أواخر 2015) والذي انتهت فترة ولايته اعتبارا من أمس الأربعاء السابع من ديسمبر الجاري".

وأضاف "حق"، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن اللواء شياو جون سيجلب معه إلى المنصب خبرات عسكرية تمتد لأكثر من 40 عاما؛ حيث شغل منصب الملحق العسكري في سفارات الصين بكل من البرازيل والهند والسويد والولايات المتحدة في الفترة من 2006 وحتى عام 2016.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء إقليم الصحراء "مينورسو" بقرار من مجلس الأمن الدولي في أبريل 1991 بهدف تنظيم استفتاء في الإقليم المتنازع عليه، بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، لتقرير مصير سكانه وحفظ السلام.