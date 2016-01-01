بالصورة .. سيدة موريتانيا الأولي وزوجها يلجؤون إلى " العرافين "

يجري الحديث في موريتانيا هذه الأيام عن زيارات متكررة لسيدة القصر الأولى في موريتانيا المغربية تكبر منت أحمد، لبعض ‘‘الصالحين‘‘ إضافة إلى تكثيف اتصالاتها بعرافتها المعروفة (…).

كما تكشف بعض الصور زوجها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وهو منحني الرأس مستقبلا أدعية وتعاويذ شخصية موريتانية معروفة بورعها وصلاحها.

ويقول مقربون من قصر العائلة الحاكمة في انواكشوط، حسب "أنباء.أنفو"، أن زوجة الرئيس تكبر تستمع كثيرا إلي عرافتها وتستشيرها فى العديد من الأمور .

علي النقيض من ذلك تماما كان الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع لا يؤمن بالمشعوذين والعرافين وكان – حسب رواية – ينفر من هذه الممارسات، وقد أحضرت له زوجته الأولي ( اللبنانية) عرافة لتقرأ له الكف ، غضب وطردها ، وقال : أنا لا أحب هذا النوع الممارسات!!!.