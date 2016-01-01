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التحالف يدمر 168 صهريج نفط لداعش بغارة جوية في سوريا

بواسطة أخبارنا المغربية ــ أ ف ب 25 دقيقة مضت
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التحالف يدمر 168 صهريج نفط لداعش بغارة جوية في سوريا

 

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اليوم الجمعة، أنه دمر في غارة جوية 168 صهريج نفط يستخدمها تنظيم داعش لنقل الوقود في سوريا. 

وقال إن الغارة وقعت قرب مدينة تدمر الأثرية.

وأضاف التحالف أنه يستهدف بشكل منهجي البنية التحتية النفطية لتنظيم داعش، وان الغارة التي وقعت الخميس تسببت في خسائر تزيد عن مليوني دولار من عائدات التنظيم.

وقال التحالف في بيان إن "وقف أو عرقلة تدفق الأموال للتنظيم بشكل كبير يقوض قدرته على تمويل جهوده الحربية في العراق وسوريا وهجماته الإرهابية حول العالم".

وسيطر تنظيم داعش على مدينة تدمر في مايو (أيار) من العام الماضي ودمر عدداً من المعابد والمواقع الأثرية في المدينة المدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من دحره.

 
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