معلومات سرية.. روسيا ساعدت ترامب للفوز في الانتخابات

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الجمعة أن تقييماً سرياً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) كشف أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة لمساعدة دونالد ترامب على الفوز فيها.

ويأتي مقال الصحيفة التي أكدت أنها نقلت هذه المعلومات عن مسؤولين اطلعوا على التقرير، بينما أمر الرئيس باراك أوباما بإجراء تقييم كامل لعمليات القرصنة المعلوماتية التي جرت خلال الحملة الانتخابية بعد تساؤلات عن طبيعة تدخلات موسكو في الاقتراع.

ورفض فريق الرئيس الأمريكي المنتخب على الفور نتائج تحقيق السي آي ايه، مؤكداً أن المحللين الذين توصلوا إلى ذلك "هم أنفسهم الذين كانوا يقولون أن (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل".

وقال مصدر في محيط ترامب إن "الانتخابات جرت منذ فترة وأفضت إلى واحد من أكبر الانتصارات في التاريخ على مستوى الهيئات الانتخابية، وحان الوقت للانتقال إلى قضية أخرى لكي نعيد لأمريكا عظمتها"، أحد شعارات حملة المرشح الجمهوري الذي فاز في الاقتراع.

وذكرت "واشنطن بوست" أن أشخاصاً مرتبطين بموسكو قدموا إلى موقع "ويكيليكس" رسائل إلكترونية تمت قرصنتها من حسابات عدة يعود أحدها إلى جون بوديستا المدير السابق لحملة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، وآخر إلى الحزب الديموقراطي.

وقال مسؤول كبير اطلع على مضمون التقرير الذي قدمته الاستخبارات لأعضاء في مجلس الشيوخ أن "أجهزة الاستخبارات ترى أن هدف روسيا كان ترجيح كفة مرشح على آخر ومساعدة ترامب على الفوز".

وذكر مسؤولو السي آي ايه لأعضاء مجلس الشيوخ أنه "من الواضح جداً" ان هدف موسكو كان مساعدة ترامب على الفوز، كما قال مسؤولون للصحيفة.

إلا أن الصحيفة تشير إلى أن تقييم وكالة الاستخبارات المركزية بعيد عن أن يكون تقريراً يعكس موقف وكالات الاسخبارات الأمريكية الـ17.

وأضافت أنه "ما زالت هناك تساؤلات، فالاستخبارات الأمريكية لا تملك أي أدلة تثبت أن مسؤولين في الكرملين "أمروا" بتسليم الرسائل الإلكترونية التي اخترقت إلى ويكيليكس"، كما قال أحد مصادر "واشنطن بوست".