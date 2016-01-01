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القوات العراقية تسيطر على 3 مناطق شرقي الموصل

بواسطة أخبارنا المغربية ــ أ ف ب 49 دقيقة مضت
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القوات العراقية تسيطر على 3 مناطق شرقي الموصل

 

صرح ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم السبت، أن القوات العراقية استكملت السيطرة على ثلاث مناطق ضمن المحور الشرقي من سيطرة داعش في الموصل (400 كم شمالي بغداد). 

  وقال العقيد دريد سعيد إن قوات الجيش العراقي المتمثلة بجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير مناطق القادسية الأولى، والمشراق، والمرور، ضمن المحور الشرقي في الساحل الأيسر بالموصل، وقتل وقنص 26 من عناصر التنظيم لاتزال جثثهم ملقاة في الشوارع، وتفجير عجلتين مفخختين قبل استهدافهما القطعات العسكرية شرقي الموصل.

وأضاف أن القوات العراقية تقوم بتمشيط وتطهير المناطق المحررة وغلق منافذها خشية تسلل عناصر داعش الإرهابي إليها شرقي الموصل.

 
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