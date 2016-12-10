ألمانيا ترحّل "ملك النشالين" إلى المغرب

رحلت السلطات الألمانية طالب لجوء مغربيا، وهو أحد أبرز عناصر العصابات في مدينة دسلدورف الألمانية إلى المغرب.

ونقلت السلطات المختصة الرجل البالغ من العمر 33 عاما يطلق عليه "ملك النشالين" الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول من مطار فرانكفورت على طائرة الخطوط الجوية المغربية إلى مدينة الدار البيضاء، رغم مقاومته لترحيله، ورفعت بحقه أكثر من عشرين دعوى قضائية بتهم السرقة والاعتداء الجسدي العنيف.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن المدعو (توفيق م.) قد ظهر مفتخرا بمهنته في أحد التقارير التلفزيونية حول عصابات النشل والسرقة في دسلدورف بعد الاعتداءات الجنسية في ليلة رأس السنة بمدينة كولونيا.

ووصف وزير داخلية ولاية شمال الراين فيستفاليا راف ياغر، الرجل المغربي بأنه "ليس بطالب لجوء، بل مجرم".

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية