"إرهابي روتردام" من أصل مغربي و عمل في الميناء

أورد شقيق الهولندي "30 عاما" الذي اعتقل الاربعاء في منزله في روتردام و"الذي يشتبه بأنه أعد جريمة ارهابية"، للصحافة الهولندية اأنه يتحدر من أصل مغربي وكان يعمل في الميناء.

وقال الشقيق في مقابلة مع صحيفة الغيمين داغبلاد نشرت السبت أن جواد أ. شخص "مؤمن، يصلي خمس مرات في اليوم وهو ليس ارهابيا".

وأضاف "لقد عمل لخمسة أو ستة اشهر في الميناء. هل سبق أن سمعتم بارهابي يعمل في الميناء؟".

وضبطت الشرطة الأربعاء بندقية كلاشنيكوف "ايه كي-47" ومشطين وأربع علب تحوي "مفرقعات غير قانونية شديدة الانفجار". وذكرت الصحيفة أن المفرقعات من طراز كوبرا وتحدث انفجارات قوية ودخانا كثيفا.

وأوضحت النيابة أنه عثر ايضا في منزل المشتبه به على لوحة تمثل راية تنظيم الدولة الاسلامية وهواتف نقالة و1600 يورو نقدا.

واوقف المشتبه به احتياطيا لاسبوعين. وقال المتحدث باسم النيابة فيم دي برون الجمعة لفرانس برس "يشتبه بانه اعد جريمة ارهابية لكننا لا نملك تفاصيل".

وهولندا في حال تأهب منذ اعتداءات باريس في نونبر 2015 واعتداءات مارس 2016 في بلجيكا.