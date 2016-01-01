العديد من القتلى في انفجار سيارة مفخخة في اسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم السبت ان العديد من القتلى سقطوا في انفجار سيارة مفخخة في قلب اسطنبول السياحي. ووقع الانفجار، الذي استهدف الشرطة، خارج الملعب الكبير التابع لنادي بيسيكتاس لكرة القدم بعد مباراة لهذا الفريق.

وقال أرودغان "للأسف، لدينا شهداء وجرحى"، من دون أن يقدم عددا محددا للضحايا، مضيفا "لقد شهدنا الليلة (مساء السبت) في اسطنبول التجلي الأكثر بشاعة للإرهاب". وكانت حصيلة رسمية أولية أشارت إلى سقوط نحو عشرين جريحا.

من جانبه أوضح وزير الداخلية التركي سليمان سويلو ان "سيارة مليئة بالمتفجرات انفجرت في المكان الذي كانت تنتشر فيه شرطة مكافحة الشغب بعيد مغادرة الجمهور الملعب".

واضاف "هذا الهجوم كان يستهدف حافلة لشرطة مكافحة الشغب".