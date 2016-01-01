بالتفاصيل .. افتتاح أطول نفق في العالم يربط شمال أوروبا بجنوبها و هذه كلفته

افتتح اطول نفق في العالم في سويسرا يربط بين شمال وجنوب اوروبا امام حركة السير الاحد، بحسب ما اعلنت الشركة الفدرالية للسكك الحديد.

ويربط نفق غوتار بين مدينتي زيوريخ ولوغانو ويعد الاطول في العالم ويمتد على مسافة 57 كلم، ويقطع جبل سان غوتار في جبال الالب.

ونقلت وكالة "اي تي اس" عن اندرياس ميير، مسؤول الشركة الفدرالية للسكك الحديد قوله "هذا عيد الميلاد!" بعد انطلاق اول قطار يقل ركابا من مدينة زيوريخ الساعة 6,09 صباحا ووصل الى لوغانو في الساعة 8,17 دقيقة صباحا.

وفي يونيو الماضي، تم تدشين القطار سميا بحضور قادة اوروبيين، وقد استقله كل من رئيس الاتحاد السويسري يوهان شنايدر-امان والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي.

واستغرقت اعمال انجاز النفق 17 عاما من اجل خلق محور نقل جديد بين الشمال والجنوب.وكلف قرابة 11 مليار يورو.

ويريد القادة الاوروبيون ان يجعلوا من خط السكك الحديد هذا رمزا لانتعاش اقتصادي يراعي البيئة عبر استثمارات عامة.

وساهم الاتحاد الاوروبي الذي لا تنتمي اليه سويسرا بتمويل حوالى 15% من كلفة الاعمال البالغة قيمتها الاجمالية 12,2 مليار فرنك سويسري (10,9 مليارات يورو).