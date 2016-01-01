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حزب اسباني يريد إدراج سبتة ومليلة في دستور البلاد

بواسطة أخبارنا المغربية 6 دقيقة مضت
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حزب اسباني يريد إدراج سبتة ومليلة في دستور البلاد حزب اسباني يريد إدراج سبتة ومليلة في دستور البلاد

أخبارنا المغربية :

دعا حزب "بوديموس" الإسباني إلى تضمين مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في ديباجة الدستور الإسباني، من أجل تفادي ما أسماه "أطماع المغرب في استرجاعهما"، وهو ما قد يؤدي إلى اشتغال فتيل أزمة دبلوماسية بين المغرب واسبانيا بحسب مراقبين اسبانيين أنفسهم.

جاء ذلك، بحسب ما أوردته يومية "آخر ساعة" نقلا عن "صحيفة "الكونفيدينسيال الإسبانية"، أمس الأحد، على لسان الناطق باسم الحزب في مدينة سبتة خلال مقابلة على التلفزيون المحلي للمدينة، إذ اقترح زعيم الحزب الراديكالي أن يتم "تضمين المدينتين المحتلتين في ديباجة الدستور الاسباني للحد من طموحات المغرب في استراجعهما".

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