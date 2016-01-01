تفكيك قنبلة خارج مبنى وزارة التشغيل في أثينا

فككت الشرطة اليونانية اليوم الاثنين قنبلة خارج وزارة التشغيل في وسط العاصمة أثينا، عقب مكالمة هاتفية تحذيرية.

وتوصلت صحيفة "افيميريدا تون سينتاكتون" اليومية بمكالمة من مجهول يخبر بوجود قنبلة موقوتة ستنفجر بعد 40 دقيقة، وقامت الشرطة بعدها بتطويق المنطقة لكن العبوة لم تنفجر مثلما ذكر التهديد .

وقام خبراء المتفجرات بتفجير حقيبة ظهر وجدت خارج مدخل مبنى الوزارة وسط العاصمة اليونانية، ولم يصب أي شخص بأذى .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القنبلة الا ان الاسلوب يشير الى جماعات اليسار المتطرف والفوضويين .