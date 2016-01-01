الاكتساح المغربي لإفريقيا يدفع البوليساريو لمزيد من الاستفزاز وهذا ما تنوي عليه
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
قالت مصادر إعلامية محسوبة على جبهة البوليساريو الانفصالية أن هناك تنسيق بين قادة الجبهة والجزائر والسلطات الموريتانية من أجل نقل مجموعة من العائلات المحتجزة بمخيمات تندوف للاستقرار بمدينة الكويرة الحدودية .
الخطوة الاستفزازية تأتي في محاولة من البوليساريو لدفع المغرب للخروج عن صوابه واستغلال أي هفوة قد يرتكبها خاصة وأن موقفه إفريقيا قد تحسن بشكل كبير بعد الزيارات التي قام بها العاهل المغربي لعدد من دول القارة والتي غيرت بشكل جذري موقف بعضها.
هذا ولم يصدر بعد أي رد عن السلطات المغربية والتي لازالت تنهج سياسة ضبط النفس خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي يمر منها ملف الصحراء.
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