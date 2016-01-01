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فرنسا: على الأمم المتحدة استخدام كافة آلياتها للتحقق مما يجري في شرق حلب

بواسطة أخبارنا المغربية ــ رويترز ساعة واحدة مضت
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فرنسا: على الأمم المتحدة استخدام كافة آلياتها للتحقق مما يجري في شرق حلب

 

دعت فرنسا اليوم الثلاثاء الأمم المتحدة إلى استخدام كل الآليات على الفور للوقوف على حقيقة ما يحدث في مدينة حلب المحاصرة، وحذرت روسيا من أنها تخاطر بأن تصبح متواطئة في أعمال "انتقام وترويع" تقع في المدينة السورية.

ومع تزايد التقارير التي لم يتسن التحقق منها عن قيام قوات تدعمها الحكومة السورية بأعمال وحشية ضد أعداد كبيرة من المدنيين منهم نساء وأطفال، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت إن "التوصل إلى وقف لإطلاق النار أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وقال أيرولت: "مساندو النظام بدءاً من روسيا، لا يمكنهم السماح بأن يسود منطق الانتقام والترويع دون أن يتحملوا مخاطر أن يصبحوا متواطئين".

وتابع "أدعو الأمم المتحدة أن تستخدم دون إبطاء كل الآليات من أجل الوقوف على حقيقة ما يحدث في حلب، حتى لا يترك المجتمع الدولي هذه الجرائم تمر دون عقاب".

 
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